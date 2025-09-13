Open de Portugal: Vidal confirma liderança, quatro portugueses dentro do ‘cut’

Vidal, de 22 anos, que havia ficado com três buracos por jogar na sexta-feira, por falta de luz natural, completou hoje de manhã a segunda ronda e, com um agregado de 132 pancadas (65+67), 10 abaixo do Par, comanda o torneio português pela margem mínima sobre o escocês David Law, líder do ranking da segunda divisão do golfe profissional europeu.



Entre os oito portugueses presentes no Open de Portugal, Daniel Rodrigues, Vasco Aves, Tomás Bessa e Pedro Figueiredo, que só hoje concluiu o 18.º buraco da segunda jornada, confirmaram a qualificação para as últimas duas voltas no traçado da zona oeste.

