Open dos Estados Unidos. Alcaraz derrota Djokovic e marca encontro com Sinner

Numa partida que não chegou às duas horas e meias, Carlos Alcaraz derrotou o campeoníssimo Novak Djokovic por claros 3-0, com parciais de 6-4, 7-6 (7-4) e 6-4.





O tenista espanhol chega à final do quarto e último Grand Slam da temporada sem perder nenhum set e marca encontro com o italiano Janik Sinner, no domingo.





O número um do mundo venceu na Austrália e em Wimbledon e Alcaraz em Roland Garros. Falta saber qual dos dois vai alcançar o título nos Estados Unidos.