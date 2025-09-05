Open dos Estados Unidos. Alcaraz derrota Djokovic e marca encontro com Sinner
O tenista espanhol, número dois do mundo, venceu esta sexta-feira Novak Djokovic por 3-0. Assim, estão encontrados os dois finalistas do Grand Slam dos Estados Unidos: Alcaraz vai voltar a lutar por um título com Janik Sinner.
Numa partida que não chegou às duas horas e meias, Carlos Alcaraz derrotou o campeoníssimo Novak Djokovic por claros 3-0, com parciais de 6-4, 7-6 (7-4) e 6-4.
O tenista espanhol chega à final do quarto e último Grand Slam da temporada sem perder nenhum set e marca encontro com o italiano Janik Sinner, no domingo.
O número um do mundo venceu na Austrália e em Wimbledon e Alcaraz em Roland Garros. Falta saber qual dos dois vai alcançar o título nos Estados Unidos.
