Open dos Estados Unidos. Carlos Alcaraz imperial alcança as meias-finais
O número dois do mundo defrontou esta terça-feira Jiri Lehecka e bateu o checo por 3-0. Carlos Alcaraz espera por adversário nas meias-finais: Novak Djokovic ou Taylor Frtiz.
O tenista espanhol não perdeu qualquer jogo de serviço na partida e venceu por três sets a zero, com parciais de 6-4, 6-2 e 6-4.
É a nona vez que Alcaraz chega às meias-finais de um grande torneio de ténis, contabilizando títulos nos Estados Unidos, Wimbledon e Roland Garros.
