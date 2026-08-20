Open dos EUA vai pagar um recorde de 5,5 milhões de dólares aos vencedores

Os valores que os campeões vão embolsar superam os cinco milhões de dólares (4,3 ME) que ganharam há um ano o espanhol Carlos Alcaraz e a bielorrussa Aryna Sabalenka.



O torneio vai aumentar em 20% os seus prémios em relação ao ano passado, elevando a cifra total para os 108 milhões de dólares (92,8 ME), a cifra mais alta da história do ténis.



Os 5,5 milhões de dólares que os vencedores dos quadros individuais embolsam são a quantidade mais elevada para um Grand Slam, mas continuam a ser superados pelos seis milhões (que o 'Six Kings Slam' da Arábia Saudita entrega ao seu vencedor).



O finalista vencido dos Open dos EUA vai receber 2,8 milhões de dólares (2,35 ME), enquanto todos os participantes na primeira ronda recebem 140.000 dólares (cerca de 120 mil euros), igualmente a mais elevada de sempre num Grand Slam.



Na categoria de pares, o prémio para os vencedores ascende ao milhão de dólares (860 mil euros).



O quarto e último Grand Slam da temporada vai decorrer entre 30 de agosto e 13 de setembro, em Nova Iorque.



