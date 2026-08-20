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Open dos EUA vai pagar um recorde de 5,5 milhões de dólares aos vencedores
O Open dos Estados Unidos de ténis vai pagar 5,5 milhões de dólares (cerca de 4,7 milhões de euros) aos vencedores dos quadros masculino e feminino, o maior prémio da história dos Grand Slams, anunciou hoje a organização.
Os valores que os campeões vão embolsar superam os cinco milhões de dólares (4,3 ME) que ganharam há um ano o espanhol Carlos Alcaraz e a bielorrussa Aryna Sabalenka.
O torneio vai aumentar em 20% os seus prémios em relação ao ano passado, elevando a cifra total para os 108 milhões de dólares (92,8 ME), a cifra mais alta da história do ténis.
Os 5,5 milhões de dólares que os vencedores dos quadros individuais embolsam são a quantidade mais elevada para um Grand Slam, mas continuam a ser superados pelos seis milhões (que o 'Six Kings Slam' da Arábia Saudita entrega ao seu vencedor).
O finalista vencido dos Open dos EUA vai receber 2,8 milhões de dólares (2,35 ME), enquanto todos os participantes na primeira ronda recebem 140.000 dólares (cerca de 120 mil euros), igualmente a mais elevada de sempre num Grand Slam.
Na categoria de pares, o prémio para os vencedores ascende ao milhão de dólares (860 mil euros).
O quarto e último Grand Slam da temporada vai decorrer entre 30 de agosto e 13 de setembro, em Nova Iorque.
O torneio vai aumentar em 20% os seus prémios em relação ao ano passado, elevando a cifra total para os 108 milhões de dólares (92,8 ME), a cifra mais alta da história do ténis.
Os 5,5 milhões de dólares que os vencedores dos quadros individuais embolsam são a quantidade mais elevada para um Grand Slam, mas continuam a ser superados pelos seis milhões (que o 'Six Kings Slam' da Arábia Saudita entrega ao seu vencedor).
O finalista vencido dos Open dos EUA vai receber 2,8 milhões de dólares (2,35 ME), enquanto todos os participantes na primeira ronda recebem 140.000 dólares (cerca de 120 mil euros), igualmente a mais elevada de sempre num Grand Slam.
Na categoria de pares, o prémio para os vencedores ascende ao milhão de dólares (860 mil euros).
O quarto e último Grand Slam da temporada vai decorrer entre 30 de agosto e 13 de setembro, em Nova Iorque.