Óquei Barcelos apurado para a `final 8` da Liga dos Campeões de hóquei em patins

Os minhotos juntam-se assim nesta fase a FC Porto e Benfica, que venceram os Grupos A e B, respetivamente, bem como o Sporting, que hoje venceram por 6-5, e que já tinham garantido a presença na fase final em Coimbra.



A jogar em casa, o Óquei de Barcelos entrou mal e em pouco tempo perdia por 2-0 com o Sporting, conseguindo recuperar (2-2) antes de chegar ao intervalo ainda em desvantagem, por 4-3, num jogo extremamente emotivo.



O Óquei de Barcelos foi mais forte na etapa complementar, virando o desafio para 5-4, e fazendo posteriormente um derradeiro golo, após nova igualdade leonina, impondo-se por 6-5 e fazendo a festa.



A Oliveirense precisava vencer por dois golos para depender apenas de si e a oito segundos do intervalo Bruno di Benedetto colocou-a na dianteira, porém, aos 36, já na etapa complementar, de livre direto, Arnau Xaus igualou para os galegos.



Volvidos três minutos, Marc Rouzé voltou a adiantar os portugueses que, na parte final, desesperados em busca do terceiro tento e os necessários dois de diferença frente a um rival direto, arriscaram no ataque sem guarda-redes e, ao perder a bola, sofreram o golo, no ultimo minuto, com Nil Cervera a atirar para a baliza deserta e celebrar o apuramento.



Nos quartos de final, entre 06 e 10 de maio, em Coimbra, no Pavilhão Mário Mexia, o Óquei de Barcelos, quarto do Grupo B, procede com a defesa do título diante do FC Porto, que venceu o A, enquanto o Liceo da Corunha defrontará o FC Barcelona, que na classificação se seguiu aos ‘dragões’.



O Benfica, que se impôs na ‘poule’ B, vai encontrar os espanhóis do Réus, já o Sporting medirá forças com os italianos do Trissino.