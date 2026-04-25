Óquei de Barcelos bate Benfica rumo à final da Taça de hóquei
O Óquei de Barcelos garantiu hoje a presença na final da Taça de Portugal de hóquei em patins, ao derrotar o Benfica por 3-1, na meia-final disputada em Tomar, impondo a primeira derrota da época aos ‘encarnados’.
O equilíbrio foi a nota dominante ao longo de todo o jogo, que só foi decidido na segunda parte, quando os barcelenses aproveitaram os poucos espaços dados pelos benfiquistas para fazer a diferença, com golos de Carlos Ramos e Tato Ferruccio.
O Benfica ainda reduziu, aumentando a intensidade e emoção dos minutos finais, mas Miguel Rocha fixou o 3-1 final nos derradeiros instantes.
O Óquei de Barcelos, que possui quatro títulos da prova ‘rainha' no palmarés, aguarda o vencedor do Póvoa-Sporting, da segunda meia-final, para conhecer o oponente na final, marcada para domingo, a partir das 18:00, também em Tomar.
A primeira parte foi bastante movimentada, mas não teve golos, muito por responsabilidade das exibições dos guarda-redes Guillem Torrents, do lado do Óquei de Barcelos, e Conti Acevedo, pelo Benfica.
Os barcelenses entraram melhor, falharam algumas oportunidades, mas depois o Benfica reagiu, obrigando a equipa de Rui Neto a reagrupar.
Mesmo quando as equipas beneficiaram de ‘powerplay’, o Benfica numa ocasião, e o Óquei em Barcelos por duas vezes, tudo ficou na mesma.
Nem de penálti se quebrou o ‘nulo’, já que Conti Acevedo travou a tentativa de que dispôs Miguel Rocha para adiantar o Barcelos, aos 16 minutos. Antes, aos 13, Carlos Ramos tinha atirado ao poste da baliza dos ‘encarnados’.
Após o intervalo, o Benfica entrou forte, a forçar o ritmo, obrigando o catalão Torrents a mais duas grandes intervenções, negando o golo aos ‘encarnados’.
Mas, o Óquei de Barcelos ajustou-se, voltou a colocar à prova Conti Acevedo, que não travou o primeiro golo: Carlos Ramos penetrou na área, trabalhou bem e, aproveitando o raro espaço naquela zona, concluiu, com sucesso, aos 35 minutos.
Obrigado a arriscar, o Benfica forçou na frente e acabou novamente surpreendido, minutos depois, num passe de Luís Querido para um belo movimento de Tato Ferruccio, que rodopiou e finalizou para o 2-0, aumentando a vantagem da equipa de Barcelos.
As ‘águias’, que ainda não tinham perdido qualquer jogo na presente época, tentaram encontrar forma de voltar ao jogo e discutir a passagem.
Pau Bargalló, na recarga a um livre direto, reduziu, aos 47 minutos, e o Benfica ficou em ‘powerplay’ a um minuto e meio do final.
Mas, o Óquei de Barcelos mostrou-se exímio a defender e, quando o Benfica abdicou do guarda-redes para tentar o tudo por tudo, Miguel Rocha recuperou a bola e fez o 3-1 de longe, com a baliza deserta.
Jogo no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar.
Óquei de Barcelos - Benfica, 3-1.
Ao intervalo: 0-0.
Marcadores:
1-0, Carlos Ramos, 35 minutos.
2-0, Tato Ferruccio, 41.
2-1, Pau Bargalló, 47.
3-1, Miguel Rocha, 49.
Sob a arbitragem de Fernando Vasconcelos, Nuno Oliveira, Jorge Machado e José Mendes, as equipas alinharam:
- Óquei de Barcelos: Guilllem Torrents, Carlos Ramos, Miguel Vieira, Miguel Rocha e Ivan Morales. Jogaram ainda Tato Ferruccio, Luís Querido, Kyllian Gil e Pedro Silva.
Treinador: Rui Neto.
- Benfica: Conti Acevedo, José Miranda, Di Benedetto, Nil Roca e João Rodrigues. Jogaram ainda Gonçalo Pinto, Vítor Oliveira, Pau Burgalló e Lucas Ordoñez.
Treinador: Edu Castro.
Ação disciplinar: cartão azul para Di Benedetto (04 e 16) e Luís Querido (10).
Assistência: cerca de 800 espetadores.
