Óquei de Barcelos empata contenda com Benfica

Depois da derrota no primeiro jogo em Lisboa, por 4-3, o Óquei de Barcelos, campeão europeu e vencedor da Supertaça nacional, venceu o Benfica e forçou, pelo menos, mais dois jogos, na quarta-feira, na Luz, e no sábado, novamente em casa.



A formação ‘encarnada’ entrou forte e determinada e meteu mesmo a bola na baliza do Óquei de Barcelos, aos 25 segundos, mas o golo não contou porque o remate de Pau Bargalló foi desviado num patim de João Rodrigues.



A toada do Benfica, mais perigoso nos minutos iniciais da partida, manteve-se e aos seis minutos foi a vez do guarda-redes Conti Acevedo negar o golo a Nil Roca, em boa posição para marcar, após o que o que o Óquei equilibrou a contenda.



O Óquei de Barcelos chegou à vantagem por Danilo Rampulla (1-0), aos 16 minutos, com um remate certeiro do argentino a passe milimétrico do seu compatriota Santi Chambella, a rasgar a meia pista ‘encarnada’.



A formação da casa ‘cresceu’ após o golo, surgindo com mais frequência a criar perigo junto da baliza defendida por Pedro Henriques, mas foi o Benfica a empatar por João Rodrigues, aos 20 minutos, na recarga a um remate de Nil Roca.



O inicio da segunda parte foi em tudo idêntico ao da primeira, mas desta vez foi o Óquei de Barcelos, por Danilo Rampulla, a meter a bola na baliza de Pedro Henriques, num lance que não contou por ter existido um desvio em falta.



Os lances de perigo sucederam-se para ambas as balizas, com os guarda-redes Conti e Pedro Henriques a intervirem e a negarem o golo, até que Santi Chambella, servido num contra-ataque por Miguel Rocha, colocou o Óquei a vencer por 2-1, aos 41 minutos.



O Benfica reagiu ao golo sofrido, procurou novamente o empate, mas foi o Óquei a aumentar para 3-1 com um desvio de Pedro Silva, aos 46 miutos, na sequência de uma rápida incursão de Danilo Rampulla, que percorreu todo o corredor até à área ‘encarnada’.



No derradeiro minuto do encontro, num livre direto a punir um cartão azul a João Rodrigues, o Óquei de Barcelos elevou para 4-1 por Miguel Rocha, estabelecendo o resultado final e o empate a 1-1 nas meias-finais.



Benfica e Óquei voltam a defrontar-se na quarta-feira, pelas 20:00, na Luz, e independentemente do resultado, uma vez que as meias-finais são disputadas à melhor de cinco jogos, têm agendado novo encontro no sábado, pela 21:30, em Barcelos.