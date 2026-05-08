Óquei de Barcelos nas meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins





(Com Lusa)

A equipa minhota junta-se assim a Benfica, FC Porto e Barcelona nas meias-finais da prova, que decorre desde quarta-feira no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.A formação de Barcelos inaugurou o marcador aos cinco minutos, por Carlos Ramos, quando jogava em superioridade numérica devido ao cartão azul mostrado a Davide Gavioli.O Trissino, bicampeão de Itália, ainda empatou aos 10 minutos, por João Almeida, mas, a partir daqui, começou o festival de Miguel Rocha, que, até ao intervalo, marcou aos 13 e 18 minutos.No segundo tempo, a formação do Minho continuou a beneficiar dos golos de Miguel Rocha, que marcou aos 32, 33 e 43 minutos, com Jordi Méndez a reduzir aos 33 minutos.A formação italiana ainda desperdiçou uma grande penalidade aos 42 minutos, por Giulio Cocco, que não conseguiu bater o guarda-redes Guillem Torrents.Nas meias-finais de sábado, o Óquei de Barcelos vai medir forças com o FC Porto, que, na quarta-feira, eliminou os espanhóis do Liceo por 6-2.No outro jogo, o Barcelona, que hoje afastou o Sporting no prolongamento por 2-0, vai defrontar o Benfica, que na quarta-feira eliminou o Reus por 2-1, na marcação de grandes penalidades.A final está marcada para domingo às 18:00.Jogo no Pavilhão Multidesportos Mário Mexia, em Coimbra.Óquei de Barcelos – Trissino, 6-2.Ao intervalo: 3-1.Marcadores:1-0, Carlos Ramos, 05 minutos.1-1, João Almeida, 10.2-1, Miguel Rocha, 13.3-1, Miguel Rocha, 184-1, Miguel Rocha, 32.5-1, Miguel Rocha, 33.5-2, Jordi Méndez, 33.6-2, Miguel Rocha, 43.Sob a arbitragem dos espanhóis Rúben Fernández e Daniel Villae, as equipas alinharam:- Óquei de Barcelos: Guillem Torrents, Carlos Ramos, Vieirinha, Miguel Rocha e Ivan Morales. Jogaram ainda, Pedro Silva, Kyllian Gil, Luís Querido e Tato Ferruccio.Treinador: Rui Neto.- Trissino: Stefano Zampoli, Giulio Cocco, Guilherme Silva, Jordi Méndez e Davide Gavioli. Jogaram ainda, Andrea Malagoli, Gioele Piccoli, João Almeida e Alvarinho.Treinador: João Pinto.Ação disciplinar: Cartão amarelo para Andrea Malagoli (22) e Miguel Rocha (30). Cartão azul para Davide Gavioli (03).Assistência: Cerca de 700 espetadores.