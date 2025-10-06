Óquei de Barcelos termina Mundial de clubes de hóquei em terceiro lugar

Os minhotos marcaram por intermédio de Miguel Rocha (três golos), Franco Ferruccio (dois golos), Kyllian Gil (dois), Pedro Silva (dois) e Carlos Ramos (um), enquanto pelos argentinos, a jogarem em casa, ‘faturaram’ Luca Garcés (dois), Franco Gómez (um) e Víctor Carrasco (um).



A formação de Barcelos, campeã europeia, tinha sido derrotada nas meias-finais pelo Sporting (3-1), que na madrugada de hoje vai disputar a final com o FC Barcelona, vencedor da outra meia-final diante do Centro Valenciano (5-0).



A decisão da primeira edição do Mundial de clubes de hóquei em patins, que decorre em San Juan, tem início às 00:30 (hora em Lisboa).

