Óquei elimina Sporting e está na final da Golden Cup de hóquei com Benfica

Os minhotos decidiram na primeira parte quem iria encontrar os ‘encarnados’ na final 100% portuguesa da prova, graças a tentos de Dario Giménez, aos oito minutos, e Alvarinho, aos 22.



Na segunda parte, um tento de Ferran Font, aos 35 minutos, não chegou para fazer a diferença para os ‘leões’.



No minuto seguinte, o internacional argentino Gonzalo Romero foi vítima de uma queda aparatosa e foi transportado para o hospital, segundo informações prestadas pelo clube lisboeta na rede social Twitter.



Antes, o argentino Pablo Álvarez, que veio para a Europa em 2005, pela ‘mão’ do Liceo da Corunha, ‘anfitrião’ da prova, foi a grande figura da primeira meia-final, ao apontar um ‘póquer’, com dois golos na primeira parte, que os ‘encarnados’ terminaram a vencer por 2-1, e dois na segunda.



Com uma igualdade a três golos, ‘Pablito’ decidiu o jogo aos 43 minutos, num embate em que, pelos espanhóis, marcaram Alex Rodríguez, que ‘bisou’, com um golo em cada parte, e Marc Grau.



Na final, o Benfica vai encontrar o Óquei de Barcelos, numa partida agendada para as 19:00 locais (18:00 em Lisboa), no Palácio dos Desportos Riazor, na Corunha, Espanha.