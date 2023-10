Oriol Roca Batalla conquista primeiro título challenger no Braga Open

O tenista de Barcelona, que figura no 267.º lugar no ranking ATP, conseguiu contrariar o favoritismo do adversário, número 199 do mundo, e levar a melhor pelos parciais de 4-6,6-1 e 6-1, ao fim de duas horas e cinco minutos.



"Ele entrou muito bem no encontro e conseguiu muitos ‘winners’ de ambos os lados. Também começou a servir muito bem, por isso sabia que tinha de manter a calma e lutar, lutar, lutar para tentar que não se mantivesse assim durante todo o encontro. Quebrei-lhe o serviço e fiz o 3-1, o 3-2 e aí comecei a sentir que estava a melhorar de jogo para jogo e que ele estava a repetir vários padrões, por isso percebi o caminho que tinha de percorrer e o resultado foi perfeito”, explicou Roca Batalla, em conferência de imprensa.



Graças à vitória no clube minhoto, Oriol Roca Batalla, de 30 anos, vai subir 60 posições na hierarquia mundial, passando a ocupar o 207.º posto, numa semana em que tem a presença garantida no Belém Lisboa Open, que terá lugar no Club Internacional de Foo-Ball (CIF).