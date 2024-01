Orlando Magic retira camisola 32 de Shaquille O`Neal

O "32" dos Magic vai ser a primeira camisola a ser içada no pavilhão do conjunto da Florida, numa cerimónia marcada para 13 de fevereiro, dia da receção aos Oklahoma City Thunder.



Quatro vezes campeão da NBA e membro do "Hall of Fame" do basquetebol, Shaquille O’Neal já viu serem igualmente retirados o "34" dos Los Angeles Lakers, em abril de 2013, e o "32" dos Miami Heat, em dezembro de 2016.



"Shaq", um dos postes mais dominantes da história do basquetebol, ganhou três títulos ao serviço dos Lakers (2000, 2001 e 2002) e um pelos Heat (2006).



“Quando alguém pergunta quem foi o primeiro jogador a colocar oficialmente o nome dos Orlando Magic no mapa, a resposta é simples: Shaquille O’Neal. Estamos ansiosos por honrar Shaquille elevando o 32 ao teto do Kia Center, onde ficará para sempre”, afirmou o CEO dos Orlando Magic, Alex Martins.



Shaquile O’Neal foi o número 1 do "draft" da NBA de 1992, escolhido pelo Magic, ao serviço dos quais cumpriu as primeiras quatro épocas como profissional, antes de rumar aos Lakers, em 1996.



Pelos Magic, foi o "rookie" do ano em 1993, "all star" nas quatro épocas e conduziu a equipa à sua primeira final, em 1995, perdida para os Hoston Rockets, de Hakeem Olajuwon, vencedores por 4-0, em quatro jogos muito equilibrados.



“Foram quatro grandes anos. Queria agradecer à cidade de Orlando e a toda a organização”, disse Shaquille O’Neal, ao tomar conhecimento da decisão dos Magic.



Depois de "Shaq", apenas mais três jogadores usaram o "32" do conjunto da Florida, nomeadamente Jeremy Richardson (2008/09), Justin Harper (2011/12) e CJ Watson (2015 a 2017).