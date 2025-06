Otari Kvantidze termina em sétimo e com quadro de honra em -73 kg

`Oto`, como é conhecido na seleção, chegou à fase de repescagem da categoria de peso intermédia, na qual perdeu por ippon no último combate que realizou, diante de Makhmadbek Makhmadbekov, dos Emirados Árabes Unidos.

Neste combate, o judoca luso não conseguiu repetir a vitória que tinha tido já este ano perante Makhmadbekov, na única vez que lutaram, em fevereiro, no Grand Slam de Paris, onde Kvantidze foi quinto classificado.

Durante os Mundiais, ao terceiro dia de competição, Kvantidze começou por protagonizar a grande surpresa, ao eliminar, no primeiro combate, o campeão olímpico e mundial em título, o azeri Hidayat Heydarov.

Depois, o português ainda afastou nos oitavos de final o norte-americano Jack Yonezuka, numa luta que se arrastou até ao prolongamento, período em que venceu por `waza-ri`, mas, nos `quartos`, não resistiu a uma chave de braço do italiano Manuel Lombardo, ainda no primeiro minuto.

Kvantidze despede-se dos Mundiais de judo de Budapeste como o melhor português nestes três primeiros dias, após as eliminações de Catarina Costa (-48 kg) e Miguel Gago (-66 kg), nos combates de estreia.

Para o judoca do Sporting, fica a sensação de dever cumprido, não só por terminar no quadro de honra -- um objetivo que o selecionador Pedro Soares apontava como um bom resultado para estreia -, mas, sobretudo, por afastar o melhor judoca da atualidade em -73 kg.

O combate com Heydarov deixou o público estupefacto, num frente a frente em que `Oto` não se intimidou, procurou atacar, até ter uma vantagem de yuko [vantagem mínima].

O azeri, com o cronómetro no minuto final, tentou reverter a situação, mas esbarrou no muro tático do luso.