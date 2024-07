Ott Tänak levado ao hospital após despiste no Rali da Estónia

Tänak, que participa nesta prova caseira como forma de preparar o Rali da Letónia, pontuável para o Campeonato do Mundo (WRC), capotou o seu Hyundai após um salto na primeira especial do dia, em Raanitsa, com 21,45 quilómetros de extensão.



"Devido à violência do acidente fomos levados ao hospital para realizar exames médicos. Eu e o Martin sentimo-nos bem", escreveu o campeão do mundo em 2019, numa mensagem publicada nas suas redes sociais.



Tänak anunciou, também, que está fora de prova "devido à quantidade de trabalho necessário para reparar o carro".



O acidente aconteceu num troço rápido, praticamente em reta, no meio da floresta estónia. Num salto, o carro virou à direita ainda no ar e, ao aterrar, capotou várias vezes, ficando quase todo destruído, à exceção do habitáculo de segurança.



O Rali da Letónia é a oitava prova do WRC e disputa-se de 18 a 21 de julho.



Tänak ocupa a terceira posição, com 115 pontos, a 21 do líder, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20).