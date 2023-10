Ott Tänak regressa à Hyundai em 2024

"A Hyundai Motorsport demonstra a sua intenção de competir pelo topo do Campeonato do Mundo de Ralis, ao alinhar com uma dupla vencedora, como são (o belga) Thierry Neuville e Ott Tänak", lê-se.

Aos 36 anos, Tänak regressa a uma equipa que representou entre 2020 e 2022 e com a qual conquistou cinco das 19 vitórias conseguidas no Mundial de Ralis.

O mais recente triunfo aconteceu no domingo, no Chile, aos comandos de um Ford Puma.

"Estou ansioso por voltar à Hyundai em 2024. Desde que os nossos caminhos se afastaram, precisamente há um ano, a equipa trabalhou bastante numa nova estrutura técnica", sublinhou o antigo campeão mundial de 2019.

Tänak sublinhou ainda que "a Hyundai tem uma visão clara do que quer para o futuro imediato" e que foi isso que o convenceu "a unir esforços com eles novamente".

Segundo o piloto estónio, o objetivo "será nada mais nada menos do que vencer os três títulos (pilotos, construtores e equipas)".

Ott Tänak fez a sua estreia no Mundial de Ralis em 2009, em Portugal, com um Subaru, terminando em 20.º.