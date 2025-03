Ouro neerlandês na única final do arranque dos Europeus de pista curta

Bol, a maior ‘estrela’ neerlandesa do atletismo, recordista mundial dos 400 metros em pista curta, fechou hoje a estafeta mista com o domínio que a caracteriza, após esforços iniciais de Nick Schmidt, Eveline Saalberg e Tony van Diepen, parecendo até abrandar o passo nos metros finais, após passar sem grandes dificuldades todas as adversárias, a última delas a belga Helena Ponette.



O quarteto neerlandês acabou com 3.15,63 minutos, recorde dos campeonatos e a 13 centésimos do recorde da Europa, mostrando por que são campeões olímpicos e dando ao país anfitrião o único ouro do primeiro dia, além de coroar o seu ‘astro’ maior – Bol só competirá nas estafetas, para melhor preparar a temporada ao ar livre.



A vizinha Bélgica ficou no segundo lugar, com 3.16,19, fruto do trabalho de Julien Watrin, Imke Vervaet, Christian Iguacel e Helena Ponette, deixando os britânicos para terceiro, com os 3.16,49 de Alastair Chalmers, Emily Newnham, Joshua Faulds e Lina Nielsen.



Antes da única final do primeiro dia na Arena Omnisport Apeldoorn, foram poucas as surpresas nas várias qualificações que se disputaram, com o norueguês Jakob Ingebrigtsen a dominar, como esperado, nos 1.500 metros.



O campeão olímpico dos 5.000 metros venceu a primeira série com 3.37,49, numa série em que Nuno Pereira (3.38,25) foi quarto e ficou de fora da final, e prepara-se já para subir ao pódio na sexta-feira.



Nessa decisão estará também o português Isaac Nader, um de quatro lusos a passar a finais no dia de hoje, ao vencer a lenta segunda série, com 3.42,32 minutos, para seguir para a decisão, após entrar nos campeonatos com a terceira melhor marca entre os inscritos.



Nesta mesma distância, Patrícia Silva e Salomé Afonso também garantiram a passagem à final, após as eliminatórias dominadas pela britânica Georgia Hunter Bell, bronze em Paris2024, com 4.11,31.



No salto em comprimento, nota para outro português, Gerson Baldé, que, com 8,11 metros, passou à final não só com marca direta de qualificação como o melhor registo das eliminatórias, em que o italiano Mattia Furlani, bronze nos últimos Jogos Olímpicos e líder mundial da distância, foi ‘apenas’ quarto, com 7,95.



O dia português, de resto, só não fechou com pleno porque Abdel Larrinaga não foi além do 22.º melhor tempo nos 60 metros barreiras, nos quais ‘voou’ o polaco Jakub Szymanski, com 7,51 segundos, e Nuno Pereira ficou a quatro centésimos de segundo do apuramento nos 1.500.



Na sexta-feira, além das primeiras finais, nos 1.500 metros masculinos, em que Nader se afigura como principal ‘esperança’ portuguesa, e femininos, bem como os 60 metros barreiras e salto em comprimento, disputa-se ainda o heptatlo e a final do triplo salto feminino, em dia com nove portugueses em ação.