Ouro para Catarina Dias nos Jogos Mundiais

A lutadora portuguesa impôs-se na final de -70 kg à israelita Polina Grossman, líder do ranking mundial e atual campeã da Europa, ao vencer por pontos (2-1), assegurando o terceiro título à missão portuguesa, reeditando os feitos dos ginastas Gabriel Albuquerque e Lucas Santos, no trampolim sincronizado, e de Diana Gago, no duplo minitrampolim.



“O que eu prometi cumpri", começou por dizer Catarina Dias, citada pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), ainda enquanto interiorizava o feito: "Agradeço a todos os que me apoiam e lutam comigo neste sonho. Finalmente, sou campeã do mundo. Consegui concretizar este sonho… até me estou a arrepiar, porque é uma coisa que se vai absorvendo, não é uma coisa instantânea. É um sentimento muito profundo".



A vitória de Catarina Dias foi decidida nos pontos, com os juízes norte-americano e búlgaro a valorizarem o seu combate com triunfos por 10-7 e 12-6, respetivamente, enquanto o sul-coreano deu a vitória a Grossman, por 7-5, sem evitar a subida ao primeiro lugar do pódio, e a consagração da portuguesa.



“Desde criança que vou seguindo os Jogos, os Jogos Olímpicos, os nossos atletas, e é tão emocionante ouvir o nosso hino. É uma coisa que bate mesmo cá no fundo. Quem já passou por isto sabe do que estou a falar. O sonho tornou-se realidade, não tenho palavras para descrever esta emoção”, sublinhou.



Portugal soma agora 10 medalhas, o dobro das alcançadas em Cali2013 e em Birmingham2022, nos quais detinha os melhores resultados de sempre em Jogos Mundiais.



“A nossa participação nos Jogos Mundiais de Chengdu enche de orgulho o País, em particular todo o desporto português. Duplicar o número de medalhas alguma vez conquistadas por Portugal nesta competição é o reconhecimento do trabalho e empenho dos nossos atletas, treinadores, federações e todos os que para este feito contribuíram”, afirmou o presidente do COP, Fernando Gomes, citado pelo organismo.



A jornada lusa de hoje ficou completa com os oitavos lugares de Hugo Figueiredo no duatlo e de Miguel Bravo na prova de 5.000 metros por pontos de patinagem de velocidade.



Também na patinagem, António Freitas ficou fora das meias-finais, depois de ter sido 11.º na prova sprint 500 metros e 15.º no ‘dual time trial’ de 200 metros.



Além das medalhas de ouro, a missão portuguesa conta outras sete subidas ao pódio, com três pratas de Lara Fernandes e Guilherme Henriques (par misto de ginástica acrobática), Pedro Ramalho (ju-jitsu) e da seleção masculina de andebol de praia e quatro bronzes, dois do canoísta José Ramalho, um da dupla Beatriz Carneiro e Inês Faria (ginástica acrobática) e outro de Miguel Lopes e Gonçalo Parreira (ginástica acrobática).



A 12.ª edição dos Jogos Mundiais decorre entre a passada quinta-feira e domingo, em Chengdu, na China, e envolve disciplinas e modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).





