Ovarense vence FC Porto no 1.º jogo das meias-finais da Liga

Após afastar o Sporting na ronda anterior, a Ovarense chegou a ter uma desvantagem de 18 pontos diante dos azuis e brancos, quando perdia por 25-7 no primeiro quarto período.



A equipa de João Tiago acertou o passo e começou a disparar de longe, com oito triplos em dez tentados na primeira parte. Ao intervalo, no entanto, a vantagem era dos da casa, que venciam por 44-39.



No segundo tempo, os cinco pontos de diferença desapareceram no 3.º quarto, no parcial conquistado pela Ovarense por 10-15, que foi mais feliz e selou o triunfo da linha de lance livre.



A equipa de João Tiago Silva esteve em grande plano nos lançamentos de três pontos (11 triplos em 18 tentativas – 61% de eficácia) e também falhou apenas dois lances livres (12 em 14 tentativas convertidas).



As duas equipas voltam a defrontar-se no Dragão Arena na 5.ª feira, às 20h00.



A vitória no Dragão permite à Ovarense ficar com o factor casa a seu favor.





As meias-finais realizam-se à melhor de cinco e os próximos jogos são:





Jogo 1



FC Porto 70-73 Ovarense



Jogo 2



23 maio



FC Porto - Ovarense 20h00



Jogo 3



26 maio



Ovarense - FC Porto 15h00



Jogo 4 (se necessário)



28 maio



Ovarense - FC Porto 19h00



Jogo 5 (se necessário)



31 maio



FC Porto - Ovarense 20h00