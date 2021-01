Ovarense vende bilhetes virtuais destinados ao regresso aos pavilhões

“Os bilhetes terão validade ilimitada e serão convertidos em bilhetes físicos no futuro, quando for possível receber público, em qualquer jogo à escolha do adepto que as equipas do clube venham a disputar”, lê-se em comunicado enviado à agência Lusa.



A campanha denominada "Bilhete Solidário" contempla três opções, desde o título singular, que custa seis euros, até aos conjuntos de cinco e 10 ingressos, à venda por 27,5 e 50 euros, respetivamente, visando a comercialização de 10.000 entradas.



“No momento da conversão, os sócios serão contemplados com a oferta de um bilhete extra por cada um comprado. Apelamos a todos para que acedam a este apelo, para que apoiem este histórico clube do basquetebol nacional nestes tempos atípicos”, vincou.



A Arena de Ovar recebeu público pela última vez em 7 de março de 2020, na derrota caseira frente ao Benfica (90-81), da 22.ª jornada da fase regular do campeonato, que acabou por ser concluído sem atribuição de títulos de campeão ou descidas de divisão.



“Por força das circunstâncias em que vivemos desde março, não tem sido possível ter os nossos adeptos a apoiar as equipas e a assistir a este grande espetáculo que é o basquetebol, o que tem um impacto relevante na sustentabilidade do clube”, lamentou.



A Ovarense terminou 2019/20 na 10.ª posição, com 31 pontos, e cedeu o pavilhão para a instalação do hospital de campanha na sede de um dos concelhos mais afetados durante a primeira vaga pandémica, ao qual foi imposto uma cerca sanitária entre março e abril.



Detentores de cinco campeonatos, três Taças de Portugal, três Taças da Liga e oito Supertaças, os vareiros surgem esta temporada no 11.º posto da Liga, com 20 pontos, a dois da zona de acesso aos "play-offs" e a 10 jornadas do encerramento da fase regular.



“Tem sido possível aos sócios e público em geral assistir aos jogos, que são transmitidos em televisão ou em 'streaming'. Não é o mesmo, mas o espetáculo é apresentado e o clube não tem qualquer receita, sendo incontornável a procura de alternativas”, concluiu.