Pacers a um triunfo da final da NBA

O campeão olímpico em Paris2024 tornou-se o primeiro jogador a atingir pelo menos 30 pontos, 15 assistências e 10 ressaltos sem ter uma perda de bola num encontro dos play-offs da NBA.



Num dia em que o seu pai voltou a ser autorizado a assistir a um jogo, depois de ter tido uma acesa discussão com o grego Giannis Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, Haliburton conseguiu 32 pontos, 15 assistências e 12 ressaltos, além de quatro roubos de bola, ajudando os Pacers a passar a liderar a final da Conferência Este por 3-1.



Pascal Siakam também chegou aos 30 pontos, com o suplente Bennedict Mathurin a conseguir 20 (10 dos quais da linha de lance livre) em apenas 12.30 minutos em campo, ajudando o treinador Rick Carlisle a tornar-se o 10.º com mais triunfos nos play-offs, com 82 vitórias.



Nos Knicks, Karl-Anthony Towns (24 pontos e 12 ressaltos) e Jalen Brunson (31 pontos) foram os jogadores em maior destaque.



Os Pacers têm agora três encontros para garantir a segunda presença na final da NBA, depois de terem perdido a eliminatória decisiva em 1999/2000 para os Los Angeles Lakers, com o próximo jogo a estar marcado para Nova Iorque, na sexta-feira.