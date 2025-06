Pacers juntam-se aos City Thunder na final da NBA

O sexto encontro da final da Conferência Este foi pautado pelo equilíbrio até ao intervalo, que registava ligeira superioridade dos Pacers (58-54), mas a equipa anfitriã disparou para uma vantagem de 15 pontos no fim do terceiro período, que soube gerir até ao fim.



Os Pacers ganharam a série por 4-2 em Indianápolis, mas foi em Nova Iorque que lançaram as bases para a segunda presença na final da NBA - depois da derrota sofrida em 2000, frente aos Los Angeles Lakers -, ao vencerem os dois primeiros encontros disputados no Madison Square Garden.



O desempenho do camaronês Pascal Siakam, melhor marcador da partida, com 31 pontos, revelou-se decisivo para o sucesso dos Pacers, bem secundado por Tyrese Haliburton (21 pontos, 13 assistências e seis ressaltos) e Obi Toppin (18 pontos e seis ressaltos).



Os 24 pontos de Ogugua Anunoby e os 22 pontos e 14 ressaltos de Karl-Anthony Towns revelaram-se insuficientes para os Knicks vencerem em Indianápolis e arrastarem a final de conferência para o sétimo encontro, em Nova Iorque, recuperando a vantagem que desbarataram no arranque da série.



A formação do estado de Indiana, que tinha eliminado nas meias-finais os Cleveland Cavaliers, vencedores da fase regular da Conferência Este, por categórico 4-1, vai defrontar a partir de quinta-feira os Thunder, que foram a melhor equipa naquela fase e, por isso, terão a vantagem de jogar em Oklahoma um possível sétimo e último jogo.



“É a sexta vez que vou disputar a final da NBA, três como jogador [entre 1984 e 1987, com os Boston Celtics], uma como técnico assistente [com Indiana, em 2000] e esta será a segunda como treinador [foi campeão com os Dallas Mavericks, em 2011]. Sei que ainda não é hora de abrir o champanhe", advertiu o treinador dos Pacers, Rick Carlisle.



A final da época 2024/25 vai opor duas equipas sem grande historial na NBA: os Pacers disputaram o título – e perderam – uma única vez e os Thunder foram campeões em 1979, então sob o nome de Seattle SuperSonics, ostentando, no conjunto das duas designações, mais três presenças na final.



Os Celtics, nos quais alinha o poste internacional português Neemias Queta, são os campeões do mais importante campeonato de basquetebol mundial e os recordistas de títulos, com 18, mas foram eliminados pelos Knicks, por 4-2, nas meias-finais da Conferência Este.