Pacers lideram final da NBA

O conjunto de Oklahoma tinham cinco pontos à maior (84-89) após três quartos, mas, nos derradeiros 12 minutos, os comandados de Rick Carlisle dominaram por completo (32-18), contrariando, mais uma vez, o favoritismo do ‘cinco’ de Mark Daigneault.



Num conjunto irrepreensível coletivamente, nos dois lados do campo, destaque imenso para os 49 pontos vindos do banco - contra 18 dos suplentes dos OKC -, com particular destaque para Bennedict Mathurin, melhor marcador do jogo, com 27 pontos, com nove lançamentos de campo convertidos em 12 tentados.



T.J. McConnell (10 pontos, cinco assistências e cinco roubos de bola) foi outro dos suplentes de luxo dos Pacers, que contaram ainda com preciosos oito pontos e seis ressaltos de Obi Toppin.



Os que começaram também foram essenciais, nomeadamente o líder Tyrese Haliburton, que ficou muito perto de um ‘triplo duplo’, com 22 pontos, 11 assistências e nove ressaltos, e o camaronês Pascal Siakam, autor de 21 pontos e seis ressaltos.



Nos OKC, Shai Gilgeous-Alexander, ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) da época regular e da final da Conferência Oeste, ficou-se pelos 24 pontos, depois dos 38 do primeiro jogo e dos 34 do segundo, sendo muito bem ‘controlado’ pela defesa dos Pacers.



O melhor marcador dos forasteiros acabou por ser Jalen Williams, com 26 pontos, enquanto Chet Holmgren somou 20 pontos - 13 dos quais num grande primeiro período, ao qual não deu continuidade – e 10 ressaltos.



Os OKC entraram melhor e, como nos dois jogos caseiros, dominaram o primeiro período, no qual estiveram sempre na frente, com um máximo de nove pontos (6-15 e 10-19), para fecharem oito à maior (24-32), liderados por Chet e os ‘triplos’ de Dort.



A formação da casa respondeu, porém, no início do segundo período, e graças ao banco, nomeadamente a T.J. McConnell e Mathurin, virou o resultado (37-36) em apenas 3.02 minutos, com um parcial de 13-4.



A vantagem dos anfitriões ainda chegou aos sete pontos (49-42), mas os forasteiros reagiram e voltaram ao comando (51-53 e 53-55), só que a fase final da primeira parte voltou a pertencer aos Pacers, que, com um parcial de 40-24, acabaram na frente (64-60).



Os OKC vieram melhor para a segunda parte (8-0) e conseguiram nova reviravolta (64-68), imperando, depois, o equilíbrio e as trocas de liderança, até um melhor final dos forasteiros (6-0), que fecharem o terceiro quarto a vencer por 84-89.



Os Pacers ripostaram, porém, no início do quarto período, que arrancaram com um parcial de 14-7, para voltarem ao comando (98-96), em apenas quatro minutos.



A formação forasteira ainda voltou a empatar (98-98) e só perdia por um ponto (101-100) a 5.57 minutos do final, mas, então, os anfitriões conseguiram um parcial de 9-2, para uma vantagem de oito (110-102), a 3.03 minutos do fim.



Dois ‘turnovers’ consecutivos ainda assustaram os adeptos locais, mas o conjunto de Indiana, sempre muito bem na defesa, nunca perdeu o controlo do encontro e acabou por vencer por nove pontos, a sua máxima vantagem em todo o jogo.



A final é retomada na sexta-feira, em Indianápolis, onde, voltando a vencer, os Pacers ficam a um escasso triunfo do seu primeiro título da NBA.



Jogo no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, Indiana.



Indiana Pacers - Oklahoma City Thunder, 116-107 (2-1).



Ao intervalo: 64-60.



Sob a arbitragem de Tony Brothers, James Capers e Tyler Ford, as equipas alinharam e marcaram:



- Indiana Pacers: Tyrese Haliburton (22), Andrew Nembhard (8), Aaron Nesmith (7), Pascal Siakam (21) e Myles Turner (9). Jogaram ainda Ben Sheppard (4), Obi Toppin (8), T.J. McConnell (10), Thomas Bryant e Bennedict Mathurin (27).



Treinador: Rick Carlisle.



- Oklahoma City Thunder: Shai Gilgeous-Alexander (24), Luguentz Dort (12), Cason Wallace (7), Jalen Williams (26) e Chet Holmgren (20). Jogaram ainda Alex Caruso (8), Isaiah Hartenstein (4), Aaron Wiggins, Isaiah Joe (6), Jaylin Williams e Kenrich Williams.



Treinador: Mark Daigneault.



Marcha do marcador: 24-32 (primeiro período), 64-60 (intervalo), 84-89 (terceiro período) e 116-107 (resultado final).



Assistência: 17.274 espetadores.