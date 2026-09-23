Paços de Ferreira destitui direção de Rui Abreu e nomeia comissão provisória

O sim à destituição obteve 2.279 votos (74,58%) contra 765 votos no não (25,03%), tendo-se registado ainda sete votos em branco e cinco nulos.



A Assembleia Geral Extraordinária surgiu na sequência de um requerimento apresentado por um grupo de associados, que alegou perda de confiança na gestão de Rui Abreu.



A queda da direção levou à nomeação de uma Comissão Provisória de Gestão, que ficará em funções até à tomada de posse da nova direção.



Pedro Andrade, que já manifestou vontade de se candidatar à presidência do clube, apresentou a única lista a esta comissão provisória.



Rui Abreu assumiu a presidência do Paços de Ferreira em março de 2025, mas a descida da equipa de futebol à Liga 3 e o avolumar das dívidas deixaram o clube numa posição fragilizada nas negociações com os acionistas da SAD, entretanto constituída, num processo que gerou contestação e protestos crescentes e que acabou por provocar divisões internas.



