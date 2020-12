Padel. Sofia Araújo estreia-se no Master de final de ano

”, disse, à agência Lusa, a lisboeta e parceira da argentina Virgínia Riera.Apesar do Master Final, em Menorca, “ser o objetivo” da temporada, Araújo confessa que “foi muito complicado” alcançar a qualificação juntamente com Riera, sobretudo porque estavam “fora das oito primeiras cabeças de série e, nas primeiras rondas dos torneios,” podiam “defrontar duplas muito fortes”.”, frisa.Além dos condicionalismos provocados pela pandemia que afetou o WPT ao longo da época, Sofia Araújo testou ainda positivo à covid-19 há cerca de um mês e meio, o que a “impossibilitou de jogar um dos torneios mais importantes do ano”, o Master de Barcelona. Ainda assim, garante, já está recuperada e preparada para disputar a última competição da época, que há um ano contou com a participação de Ana Catarina Nogueira, a primeira portuguesa a jogar o torneio.





Trajetória progressiva







Sofia Araújo estreou-se, em 2016, no WPT e, dois anos depois, atingiu os quartos de final do Challenger de Arroyo de la Encomienda, decidindo investir no circuito internacional a tempo inteiro, em 2019. Atualmente, tem como base de treino Madrid, onde trabalha sob o comando de Gaby Reca.", afirmou.Além de assegurar que o "plano é desfrutar ao máximo do torneio, dar o máximo e lutar por cada bola", a representante nacional diz que as