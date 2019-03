País de Gales conquista Seis Nações de râguebi pela quinta vez e faz história

Lusa Comentários 16 Mar, 2019, 17:31 | Outras Modalidades

Os galeses voltaram a levantar o troféu, repetindo o feito de 2005, 2008, 2012 e 2013, e alcançaram pela quarta vez o Grand Slam (vitórias em todos os jogos), um novo recorde na competição.



A Irlanda, que era o detentor do título, ficou pelo terceiro lugar, enquanto a Inglaterra, que ainda hoje defronta a Escócia, ficou no segundo posto.



O triunfo sobre a Irlanda foi mesmo o 14.º triunfo consecutivo do País de Gales, um registo que coloca os galeses como um dos favoritos a vencer o Mundial2019, que vai decorrer no Japão, de 20 de setembro a 02 de novembro.



No último lugar do Seis Nações voltou a ficar a Itália, que pela 14.ª vez, quarta seguida, despediu-se da prova só com derrotas, tendo recebido a chamada ‘colher de pau’ (termo dado às equipas que perderam todos os jogos numa edição da competição).



Em Roma, os italianos foram batidos pela França, por 25-14.