Países Baixos vão organizar Europeus de ciclismo de pista em 2028

O organismo confirmou ainda que Zolder, na Bélgica, terá a prioridade para organizar a edição de 2030.



A escolha de Apeldoorn para esta edição tem um caráter especial para o ciclismo neerlandês, uma vez que a Real Federação Neerlandesa de Ciclismo (KNWU) completará cem anos em 2028.



O campeonato integrará o programa de comemorações do centenário e trará de volta à cidade um Campeonato Europeu que já organizou em 2024, com a edição de 2028 prevista para o mês de fevereiro.



“2028 e 2030 serão dois anos especialmente importantes para o ciclismo europeu. Os Países Baixos e a Bélgica são duas nações de referência, não só na Europa, mas em todo o mundo, graças à sua cultura, tradição, capacidade organizativa e qualidade das suas infraestruturas”, salientou Enrico Della Casa, presidente da União Europeia de Ciclismo.



