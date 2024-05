Panathinaikos destrona Real Madrid e vence Euroliga de basquetebol

Quando os ‘merengues’ lideravam por 41-27 no segundo período, o jogo parecia encaminhado para o 12.º êxito continental dos espanhóis, contudo, os gregos tiveram uma reação espantosa e venceram por números expressivos, agravados nos minutos finais face ao total desacerto do seu adversário.



O português Fernando Rocha foi o árbitro chefe de equipa, em jogo em que o Real Madrid se impôs no primeiro parcial por 36-25, perdendo os três seguintes, por 18-24, 7-15 e 19-31.



Kostas Sloukas, com 24 pontos (100% em lançamentos de dois e de três pontos e apenas falhou um de nove lançamentos livres) foi o grego mais 'endiabrado', seguido de Kendrick Nunn, com 21 pontos



“Batemos uma grande equipa, recheada de talentos. Estou muito feliz e orgulhoso do que acabámos de fazer”, regozijou-se Sloukas, em reação que ecoou na arena de Berlim.



No Real Madrid, Dzanan Musa foi o elemento mais, com 15 pontos.



O ranking dos campeões da Europa continua a ser liderado pelo Real Madrid, com 11 cetros, seguido do CSKA Moscovo com oito, enquanto o Panathinaikos se isolou agora na terceira posição, com sete.