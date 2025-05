Paraciclista Luís Costa suspenso por dois anos

Luís Costa, de 51 anos, deu positivo a clortalidona, um diurético, num controlo realizado na capital francesa, antes de conquistar o bronze no contrarrelógio de ciclismo de estrada da classe H5.



O paraciclista algarvio, que já tinha visto o Comité Paralímpico Internacional (IPC) retirar-lhe a medalha, conhece agora o seu período de suspensão, que vigora até 19 de janeiro de 2027.



“Quanto ao meu futuro desportivo, poderão ficar surpreendidos (ou não, consoante o grau de conhecimento que possuam sobre mim), mas continuo a ter como objetivo participar nos Jogos Paralímpicos de Los Angeles em 2028”, escreveu na sua página na rede social Facebook.



Em janeiro, em declarações à Lusa, Luís Costa reafirmou que o controlo positivo se deveu à contaminação de um suplemento, mostrando-se “frustrado”.



“Tenham sempre muito cuidado com tudo o que ingerem, sejam alimentos, bebidas, suplementos ou medicamentos. O que me aconteceu pode acontecer a qualquer um e depois ninguém vos vai salvar e poucos irão acreditar na vossa palavra. Informem-se e mantenham-se atualizados sobre tudo o que se relaciona com o doping no desporto”, aconselhou, na publicação feita há cinco dias no Facebook.