Paralímpica Carolina Duarte sagra-se campeã mundial dos 400 metros T13
A portuguesa Carolina Duarte conquistou domingo a medalha de ouro nos 400 metros T13 (deficiência visual), nos Mundiais de atletismo paralímpico, que decorrem em Nova Deli, na Índia.
Carolina Duarte, que foi medalha de bronze na mesma distância nos Jogos Paralímpicos Paris2024, arrecadou o ouro com a marca de 57,08 segundos, impondo-se à russa Mariia Ulianenko (58,31), que competiu sob bandeira neutra, e à japonesa Mana Sasaki (59,39), medalhas de prata e bronze, respetivamente.
“Chegar aqui e ganhar o ouro é espetacular. Passar aquela linha de meta em primeiro, algo que eu nunca tinha passado em Mundiais, é fantástico. Já tinha três ou quatro pratas em Mundiais, chegou finalmente um ouro. Obviamente que este medalha não define a minha carreira, mas claro que fico muito contente”, afirmou a atleta, de 35 anos, em declarações divulgadas pelo Comité Paralímpico de Portugal (CPP).
Admitindo que não estava à espera de chegar ao ouro, até porque em agosto teve uma bronquite, Carolina Duarte deixou uma mensagem aos atletas mais jovens.
“Faço atletismo há 21 anos, cheguei agora ao outro, a mensagem que insisto em passar é a de que os bons resultados não surgem do nada, não vem do acaso e da sorte, é preciso trabalhar muito, uns precisam de trabalhar mais outros menos, mas é sempre preciso trabalhar e acreditar. Não há impossíveis”, afirmou.
Portugal fechou a participação na competição com quatro medalhas, com o ouro de Carolina Duarte a juntar-se à prata conseguida por Miguel Monteiro no lançamento do peso na classe F40 (atletas de baixa estatura) e aos bronzes de Sandro Baessa, nos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual) e de Mamudo Baldé nos 100 metros T54 (cadeiras de rodas).
