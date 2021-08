Paralímpicos: Portugal com 33 atletas após atribuição de vaga na natação

De acordo com o Comité Paralímpico de Portugal (CPP), o lugar, que será ocupado por Ivo Rocha, foi confirmado hoje pelo Comité Paralímpico Internacional e atribuido através do “método de redistribuição de quotas”.Com a inclusão de Ivo Rocha, que competirá nos 100 metros bruços SB5, aumenta para seis o número de atletas na natação, a terceira modalidade com mais representantes depois do boccia e do atletismo, que contarão com 10 atletas cada.Nos Jogos Tóquio2020, adiados no verão passado devido à pandemia de covid-19, Portugal vai contar com 33 atletas de oito modalidades, entre as quais duas estreantes: o badminton e a canoagem.Em Tóquio, entre 24 de agosto e 05 de setembro, os atletas portugueses vão também participar nas competição de ciclismo, equestre e judo.

Em relação aos Jogos Rio2016, dos quais saiu com quatro medalhas de bronze, Portugal leva menos quatro atletas, mas aumentou de sete para oito o número de modalidades nas quais estará representado nos Jogos Paralímpicos, que decorrerão entre 24 de agosto e 05 de setembro.







Lista completa dos atletas portugueses para os Jogos Tóquio2020



Lista completa dos 33 atletas portugueses, de oito modalidades, que vão participar nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, que decorrerão entre 24 de agosto e 05 de setembro, hoje divulgada, após a atribuiçao de mais uma vaga na natação.



- Atletismo (10):



Ana Filipe.



Carina Paim.



Cláudia Santos.



Cristiano Pereira.



Hélder Mestre.



João Correia.



Manuel Mendes.



Miguel Monteiro.



Odete Fiúza



Sandro Baessa.



- Badminton (1):



Beatriz Monteiro.



- Boccia (10):



Abílio Valente.



Ana Sofia Costa.



André Ramos.



Avelino Andrade.



Carla Oliveira.



Cristina Gonçalves.



José Macedo.



Manuel Cruz.



Nélson Fernandes.



Pedro Clara.



- Canoagem (2):



Alex Santos.



Norberto Mourão.



- Ciclismo (2):



Telmo Pinão.



Luís Costa.



- Equestre (1):



Ana Mota Veiga.



- Judo (1):



Djibrilo Iafa.



- Natação (6):



Daniel Videira.



David Grachat.



Diogo Cancela.



Ivo Rocha



Marco Meneses.



Susana Veiga.