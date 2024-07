Paris2024: 16 russos e 17 bielorrussos aceitaram convite do COI para participar

De acordo com a contagem, que abrange 10 modalidades, o número de russos e bielorrussos é muito menor do que era esperado e ainda pode evoluir no que diz respeito às desistências, segundo revelou um porta-voz do COI à agência noticiosa AFP.



O COI contabiliza, até ao momento, 19 recusas do lado russo, incluindo atletas que mudaram de ideias, e sete do lado bielorrusso, para o evento que vai decorrer entre 26 de julho e 11 de agosto, em Paris.



A organização, depois de inicialmente ter banido atletas dos dois países do desporto mundial após a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, permitiu o seu regresso gradual, sob uma bandeira neutra e condições estritas e excluindo imediatamente as provas por equipas.



Em março, o COI estimava um "cenário mais provável de 36 russos e 22 bielorrussos" em Paris2024, sendo que "no máximo" esses números poderiam ser ampliados a 55 russos e 28 bielorrussos.



Em Tóquio2020, a Rússia competiu com 330 atletas e a Bielorrússia qualificou 104.