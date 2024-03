Paris2024. Aprovada exclusão de russos e bielorrussos da cerimónia

”, disse Tony Estanguet, em declarações à margem de um ensaio para a estafeta da tocha olímpica.Os desportistas russos e bielorrussos autorizados a competir em Paris2024, enquanto atletas individuais neutros, não vão poder participar na cerimónia de abertura, informou na terça-feira o Comité Olímpico Internacional (COI).”, argumentou Estanguet, definindo a opção como “coerente”.A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris2024 decorrerá, pela primeira vez, fora de um estádio (e ao pôr do sol), com o desfile das delegações a acontecer numa parada no rio Sena, em 26 de julho, sob medidas de segurança apertadas.A Rússia qualificou de “ilegais, injustas e inaceitáveis” as decisões do COI, que obrigou os atletas russos e bielorrussos a competirem sob bandeira neutra em Paris2024 e proibiu a participação na cerimónia de abertura.”, afirmou a representante oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, Maria Zakharova, acusando mesmo o organismo de “racismo e neonazismo”.