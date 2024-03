Paris2024. Cerimónia de abertura será ao pôr do sol pela primeira vez

Pela primeira vez, a cerimónia de abertura de uns Jogos vai acontecer fora de um estádio, com o início marcado para as 19h30 locais (18h30 em Lisboa), algo igualmente inédito - normalmente realiza-se à noite.



Os organizadores consideram que a cerimónia vai proporcionar em "experiência sem precedentes, usando a luz natural do pôr do sol com todas as suas nuances a iluminar o passeio dos melhores atletas do mundo no Sena, no coração da cidade".



A segurança da cerimónia de abertura tem sido um dos pontos mais problemáticos apontados pelos organizadores, com o governo a reduzir para 300 mil pessoas o número de espetadores permitidos - inicialmente eram mais de 600 mil.



Além dessa redução, o governo gaulês decidiu que os turistas não poderão ter acesso livre à cerimónia e que grande parte dos bilhetes vão ser oferecidos a organizações ligadas a Paris2024.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 decorrem de 26 de julho a 11 de agosto.