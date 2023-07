Paris2024. COI convida 203 países para os Jogos

Thomas Bach, que com a ausência dos convites à Rússia e Bielorrússia confirmou o que já tinha adiantado há alguns dias, referiu que a próxima etapa da história dos Jogos Olímpicos será “mais inclusiva, mais jovem, mais urbana e mais sustentável”.“Não estou muito, estou muito, muito confiante”, disse Thomas Bach, após a cerimónia oficial de convite na sede do Comité Organizador em Saint-Denis, acrescentando que passou três “dias excelentes” em Paris e o que viu “dá total confiança”.O presidente do COI adiantou que recebeu “excelentes informações sobre os preparativos para Paris2024” e destacou o facto de a próxima edição decorrer “na cidade natal” de Pierre de Coubertin, mentor dos Jogos Olímpicos da era modernos, 100 anos depois de Paris1924.O COI reafirmou que decidirá sobre uma possível participação da Rússia ou da Bielorrússia quando achar oportuno e “a seu exclusivo critério e sem estar vinculado aos resultados das eliminatórias olímpicas anteriores”.A Guatemala também não foi convidada pelo COI para os Jogos Olímpicos Paris2024, por se encontrar suspensa desde outubro de 2022 por “preocupações de interferência política”.