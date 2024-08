Paris2024: Estados Unidos com ouro e recorde mundial nos 4x100 estilos femininos

O quarteto composto por Regan Smith, Lilly King, Gretchen Walsh e Torri Huske completou a prova com o tempo de 3.49,63 minutos, novo máximo mundial, superando o anterior registo que também estava na posse dos Estados Unidos (3.50,40), desde 2019.



A Austrália terminou no segundo lugar, a 3,48 segundos, enquanto a China foi terceira, a 3,60, deixando o Canadá, do 'fenómeno' Summer McIntosh, que em Paris conseguiu três medalhas de ouro e uma de prata, no quarto posto.



Este foi o quarto recorde mundial da natação em Paris2024, o segundo do dia depois do conseguido por Bobby Finke nos 1.500 metros. Antes, o chinês Pan Zhanle estabeleceu um novo máximo planetário nos 100 livres e a seleção dos Estados Unidos uma nova melhor marca nos 4x100 metros estilos mistos.