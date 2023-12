Paris2024. Federação Equestre descarta russos e bielorrussos

"Como os atletas russos e bielorrussos não participam nas competições da FEI desde 2 de março de 2022, nenhum representante destes países participará nos Jogos Olímpicos de Paris2024", vincou a federação, cujo ranking de qualificação para os Jogos decorre entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2023.



A organização regulamentou a participação de cavaleiros destas duas nacionalidades nas suas provas, uma vez que o Comité Olímpico Internacional (COI) levantou o veto que pesava sobre eles após a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas a medida não chega a tempo de entrarem no ranking olímpico.



Nos Jogos de Tóquio2020, cinco cavaleiros russos - três em adestramento e dois em concurso completo (CCE) - e dois bielorrussos (em CCE) participaram nas provas equestres, sendo que nenhum deles subiu ao pódio, tal como nas edições anteriores.



Segundo dados fornecidos pelo COI em 8 de dezembro, do total de 4.600 atletas já qualificados para Paris2024, apenas 11 provêm daqueles países (seis com passaporte russo e cinco com passaporte bielorrusso) e podem ser considerados 'atletas individuais neutros'.



A próxima edição dos Jogos Olímpicos decorrerá entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024.