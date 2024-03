Paris2024: Gabriel Albuquerque vai representar Portugal em trampolim individual

“O ginasta português garantiu, este domingo, o apuramento para os Jogos Olímpicos de 2024, na sequência dos resultados alcançados na Taça do Mundo de Cottbus. Muitos parabéns Gabriel. Isto é ginástica. Isto é Portugal”, refere a FGP, numa nota divulgada nas redes sociais,



Portugal garantiu em novembro de 2023 uma vaga na prova de trampolim individual masculino em Paris2024, depois de Pedro Ferreira e Gabriel Albuquerque terem chegado à final dos Campeonatos do Mundo, em Birmingham, em Inglaterra.



Hoje, Gabriel Albuquerque foi o português mais bem classificado em Cottbus, conseguindo o sexto lugar da final, ao conquistar 59.880 pontos, superando Pedro Ferreira, sétimo, com 59.860.



A competição foi vencida pelo chinês Langyu Yan (61.870), com o compatriota Zisai Wang (61.800) em segundo e o bielorrusso Ivan Litvinovich (61.330) em terceiro.



Com o sexto lugar em Atenas2004, Nuno Merino alcançou o melhor resultado luso na competição olímpica de ginástica de trampolins, na qual esteve representado nas últimas cinco edições dos Jogos.