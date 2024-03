Paris2024. Júlio Ferreira, Joana Cunha e Matilde Ferreira falham apuramento

Ferreira chegou a meio do torneio, tendo afastado o kosovar Jon Gashi e o belga Badr Achab para se bater com o campeão olímpico em Tóquio2020, o russo Maksim Khramtsov, ‘atirado’ para o último evento de qualificação devido ao afastamento do país do desporto internacional após a invasão da Ucrânia.



Khramsov, de resto, selou a qualificação neste peso, assim como o dinamarquês Edi Hrnic.



Matilde Ferreira, em -49 kg, não conseguiu superar a cipriota Kyriaki Kouttouki, enquanto Joana Cunha, em -57 kg, também perdeu a abrir, ante a búlgara Martina Atanasova.



Assim, as esperanças portuguesas em ter um representante na competição de taekwondo em Paris2024 recaem sobre Rui Bragança, nono no Rio2016 e 11.º em Tóquio2020, e que compete no domingo em -58 kg.



O 11.º cabeça de série do torneio terá pela frente o sexto pré-designado, o israelita Dimitriy Nagaev, no primeiro de quatro combates que precisa de vencer para se qualificar.