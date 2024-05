Paris2024. Portugal aumenta lote de atletas

, número que deverá subir até ao final dos prazos de qualificação no final de junho.A dois meses do início dos Jogos – marco que se assinala no domingo -,por ranking, aos quais se junta a estafeta mista de marcha, que está no último posto de qualificação.pode participar pela terceira vez em Jogos por Portugal – esteve em Londres2012 a representar o Congo – e está neste momento em posto de qualificação por ranking nos 100 e 200 metros.Também, nos 400 metros, poderá ir para os terceiros Jogos, com(disco),(1.500 metros),(triplo salto) e(peso) com possibilidade de repetirem a presença de Tóquio2020.(peso),(peso),(20km marcha),(salto em comprimento),(dardo),(400 metros barreiras) e(5.000 metros) são os outros portugueses em zona de apuramento para os Jogos Olímpicos no atletismo, cujo período de qualificação termina apenas em 30 de junho.No, Portugal tem cinco judocas em zona de apuramento, entre os quais, medalha de bronze nos -100 kg em Tóquio2020.(-48 kg),(+78 kg),(-78 kg) e(-63 kg) também estão virtualmente asseguradas em Paris., quarto do ranking olímpico no, 46.º do ranking mundial de, e, no, também têm grandes probabilidades de chegar aos Jogos, assim comoolímpico, com Portugal a estar neste momento dentro dos lugares de apuramento.é o primeiro fora do ranking de apuramento na disciplina de park no, faltando ainda a etapa de Budapeste das Olympic Qualifying Series.Ainda estão a decorrer as qualificações para outras modalidades, como a natação pura, que terá os Europeus em junho, e o voleibol de praia.Os Jogos Olímpicos Paris2024 disputam-se de 26 de julho a 11 de agosto.