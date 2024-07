Paris2024: Primeiro caso de doping é para judoca iraquiano Sajjad Sehen

Segundo a agência, que recolheu as amostras fora de competição, na terça-feira, em Paris, Sehen teve "análises positivas para as substâncias proibidas metandienona e boldenona", ambas na lista negra da Agência Mundial Antidoping (AMA).



Esta ia ser a estreia olímpica do iraquiano de 28 anos que deveria competir na categoria -81 quilos: foi suspenso provisoriamente até que seja tomada uma decisão sobre seu caso.



"O atleta tem o direito de contestar a sua suspensão provisória perante a secção antidopagem do Tribunal Arbitral do Desporto", sublinhou, lembrando que também pode fazer nova análise da amostra.



O chefe da missão iraquiana, Herda Raouf, revelou que Sajjad Sehen "foi submetido a um procedimento cirúrgico que pode tê-lo levado a tomar certos medicamentos".



Os Jogos Olímpicos têm hoje a sua cerimónia de abertura e vão decorrer até 11 de agosto.