Paris2024: TAS rejeita recurso do Canadá e equipa feminina mantém-se sem pontos

"O requerimento apresentado pelo Comité Olímpico Canadiano e pela Federação Canadiana de Futebol em relação à dedução de seis pontos imposta à equipa feminina canadiana para o torneio de futebol nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi rejeitado", pode ler-se no comunicado divulgado pelo TAS.



Na segunda-feira, o Canadá apresentou o recurso junto do TAS e o veredicto foi hoje conhecido, pouco tempo antes de as canadianas defrontarem a Colômbia para a terceira ronda do Grupo A, no qual têm zero pontos.



O Comité Olímpico Canadiano e a Federação Canadiana de Futebol decidiram apelar da dedução automática de seis pontos imposta pela FIFA à seleção feminina, por acreditarem que o recurso "pune injustamente as jogadoras".



"O recurso baseia-se na desproporcionalidade da sanção, que acreditamos punir injustamente os atletas por ações nas quais elas não participaram e vai muito além de restaurar a equidade na partida contra a Nova Zelândia", pode ler-se na nota divulgada pelos dois organismos, na segunda-feira.



Além da penalização desportiva, que pode colocar em risco o apuramento da detentora do troféu para os quartos de final, a FIFA suspendeu por um ano a treinadora Bev Priestman, campeã olímpica em Tóquio2020 e já afastada pelo Comité Olímpico Canadiano até ao fim da XXXIII edição dos Jogos.



O organismo regulador do futebol mundial considerou que a utilização de drones por parte da treinadora-adjunta Jasmine Mander e do analista Joseph Lombardi -- igualmente suspensos por um ano -- para espiar um treino da Nova Zelândia representa "um comportamento ofensivo e uma violação dos princípios do fair-play".



Já sem a presença de Priestman no banco de suplentes, substituída pelo treinador adjunto Andy Spence, o Canadá venceu a Nova Zelândia, por 2-1, na primeira jornada do Grupo A do torneio olímpico, e a França por igual resultado, na segunda ronda.



Nesta altura, a Colômbia lidera a 'poule' com três pontos, os mesmos da França, enquanto Canadá e Nova Zelândia estão a zero.



Apesar de ficar em posição muito fragilizada para continuar a defender o título conquistado na capital japonesa, o Canadá pode beneficiar do facto de dois dos três melhores terceiros classificados se apurarem para os quartos de final.