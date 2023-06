Paris2024: Tocha olímpica passará por mais de 400 cidades em 68 dias

"Paris2024 é o maior projeto coletivo da nossa história. A estafeta da tocha (olímpica) desempenha um papel importante, porque tem a capacidade de tocar muitas pessoas", disse o presidente do comité organizador, Tony Estanguet.



A tocha será iluminada pelos raios do sol em 16 de abril na antiga Olímpia, na Grécia, e após percorrer todo o país deixará Atenas em 27 de abril, a bordo de um navio de três mastros chamado Belém, com destino ao porto francês de Marselha.



O Belém foi usado pela primeira vez em 1896, ano em decorreram os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna recriados por Pierre de Coubertin, e será comandado pelo navegador francês Armel Le Cléac'h, vencedor da volta ao mundo solo Vendée Globe, em 2017.



Depois de chegar a Marselha, em 08 de maio, a tocha passará por locais históricos, como o imponente Mont Saint-Michel, na Normandia, e a cidade medieval de Carcassonne. Também percorrerá as famosas vinhas de vinho tinto de Saint-Émilion e de vinho branco de Chablis.



"São os Jogos do país", disse a presidente da câmara de Paris, Anne Hidalgo, citando o autor francês Victor Hugo e o seu tema da universalidade: "Paris pertence a todo o país".



Uma passagem pelos territórios ultramarinos da França, chamada Relais des Oceans, começará em 09 de junho na Guiana e passará pela Ilha Reunião, Polinésia, Guadalupe e Martinica, antes da tocha olímpica regressar a Nice, em 18 de junho.



Continuando por terra, a tocha subirá a passagem da montanha alpina de Chamonix para o Dia Olímpico, em 23 de junho, antes de passar os dias 14 de julho - conhecido como Dia da Bastilha, dia nacional da França - e 15 de julho em Paris.



A tocha percorrerá vários subúrbios de Paris até regressar, via Seine-Saint-Denis - casa do Stade de France -- à capital francesa. Detalhes mais precisos da rota em Paris serão dados a conhecer em o5 de julho.



O local onde a chama olímpica será acesa e a que horas, bem como o papel a desempenhar pela icónica Torre Eiffel, símbolo de França, em todo o processo, estão ainda em segredo.



Um total de 10.000 pessoas participarão na estafeta da tocha, que conta já com os campeões olímpicos de natação Laure Manaudou e Florent Manaudou - que são irmãos - junto com os paraolímpicos Mona Francis (triatlo) e Dimitri Pavadé (salto em comprimento).



As forças policiais locais responsáveis por cada secção da estafeta ajudarão na segurança. A aplicação da lei escoltará e protegerá a chama com uma bolha de segurança ao redor da tocha e seu portador.



Uma equipa de oito pessoas chamada os guardiões da chama foi escolhida a dedo para garantir que a chama permaneça constantemente acesa. Eles foram selecionados entre as forças policiais e militares após um concurso interno.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 decorrem de 26 de julho a 11 de agosto, seguidos pelos Paralímpícos, de 28 de agosto a 08 de setembro. A chama dos Jogos Paralímpicos será acesa na cidade britânica de Stoke Mandeville e será carregada por 1.000 pessoas.