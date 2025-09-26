Parlamento saúda Isaac Nader e Pedro Pichardo pela conquista do ouro nos Mundiais de atletismo

Os projetos de voto foram apresentados pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e aprovados com os votos a favor de todos os partidos e deputados no plenário do parlamento.



“Isaac Zambujeiro Nader conquistou, no passado 17 de setembro, a medalha de ouro em 1500 metros, no Campeonato Mundial de Atletismo disputado em Tóquio, Japão”, pode ler-se num dos projetos aprovados.



Segundo o parlamento, “a conquista do título mundial nesta modalidade confirma o seu estatuto de excelência desportiva e coroa de êxito um percurso de empenho, persistência e dedicação”.



Para os deputados, “o triunfo de Isaac Nader é apenas a face mais visível do sucesso do nosso país em Tóquio” já que a delegação portuguesa foi “a maior de sempre em competições mundiais de atletismo, o que atesta a expansão da modalidade no nosso país”.



Já sobre Pablo Pichardo, o texto refere que o atleta conquistou, no passado 19 de setembro, a medalha de ouro em triplo salto, considerando que a obtenção deste galardão com “a melhor marca mundial do ano” consagra” mais um momento icónico de uma carreira de esforço, dedicação e excelência desportiva”.



“Em nome de Portugal, conquistou, em 2020, o ouro em triplo salto, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e, em 2024, mereceu a medalha de prata na mesma modalidade, nas Olimpíadas de Paris. Alcançou ainda outras distinções, tanto à escala europeia como mundial, tendo recebido, em 2022, a Grã-Cruz da Ordem do Mérito”, pode ler-se.



O parlamento saúda Isaac Nader e Pablo Pichardo, os atletas que integraram a comitiva portuguesa nesta competição, as famílias, os clubes desportivos e equipas técnicas, “bem como a Federação Portuguesa de Atletismo, pelo trabalho que tem desempenhado na promoção desta modalidade”.