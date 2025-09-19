Parlamento saúda seleções nacionais de hóquei e de canoagem

Portugal sagrou-se, em 6 de setembro, campeão da Europa de hóquei em patins pela 22.ª vez na história, ao vencer a França na final, por 4-1, em Paredes, recuperando um título que lhe escapava desde 2016.



O voto, apresentado pelo presidente da Assembleia da República, felicita a seleção nacional de hóquei em patins “pela obtenção deste brilhante resultado” e deixa uma palavra às “famílias, clubes e comunidades de pertença, assim como equipas técnicas e à Federação de Patinagem de Portugal, pelo trabalho relevante que desempenha na promoção desta modalidade”.



O texto refere também que esta vitória “confirma o estatuto de Portugal como o país europeu mais titulado na modalidade”.



A seleção conquistou frente à França a 56.ª edição do Campeonato da Europa, que iniciou com derrotas nos três jogos da primeira fase, que não eliminava, avançando, depois, com uma goleada a Andorra (11-2) para as meias-finais, quando afastou a tricampeã Espanha (3-2 nos penáltis, desempatando o 2-2 do tempo regulamentar e do prolongamento).



“O caminho para o título incluiu uma vitória dramática nos penáltis contra a Espanha nas meias-finais, consolidando a tradição de excelência do hóquei português em casa”, referem os deputados.



Hoje, o parlamento aprovou também um outro voto da autoria de José Pedro Aguiar-Branco de saudação aos atletas portugueses pelos resultados conquistados nos Mundiais de Canoagem de Milão, que se disputaram entre 22 e 24 de agosto.



“A delegação portuguesa, composta por catorze atletas, alcançou resultados importantes. Destaca-se a obtenção do título mundial em K4 500m, pelos canoístas Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, dois dos quais – João Ribeiro e Messias Baptista – alcançaram também a prata em K2 500m, ao passo que Fernando Pimenta logrou o bronze em K1 1000m”, é referido.



Os deputados consideram também que “a presença portuguesa em diversas finais confirma a excelência do nosso país nesta modalidade e traduz o espírito de persistência, esforço e trabalho em equipa que existe na delegação portuguesa”.



Com este voto, a Assembleia da República saúda “todos os atletas portugueses que participaram nesta competição, bem como as suas famílias, clubes desportivos e equipas técnicas”.



“Saúda também a Federação Portuguesa de Canoagem pelos resultados obtidos, na certeza de que estes confirmam a importância – e o futuro – desta modalidade no nosso país”, acrescenta.