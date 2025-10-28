Patinadores no gelo Afonso Silva e Miguel Bravo na luta pelo sonho olímpico

Segundo avançou a Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal), Afonso Silva, com 6.38,21 minutos, venceu no fim de semana a Taça de Portugal na prova de 5 km de patinagem de velocidade no gelo – single distances -, que decorreu em Inzell, Alemanha, logo seguido por Miguel Bravo, em 6.39.46.



Os dois patinadores cumpriram, assim, o tempo mínimo exigido que era de 6.42,00 minutos.



Na mesma competição, Jéssica Rodrigues, de 19 anos, tinha assegurado a presença nas etapas da Taça do Mundo na distância de 1.000 metros – estabelecendo um novo recorde nacional absoluto e júnior.



Desta forma, os três atletas estarão presentes nas etapas da Taça do Mundo de Salt Lake City, nos Estados Unidos, e Calgary, no Canadá, em novembro, que podem valer o passaporte para os Jogos Olímpicos de Inverno.



Jéssica Rodrigues, campeã mundial júnior, irá tentar a qualificação nas disciplinas 500 metros, 1 quilómetros e mass start, Afonso Silva nos 1.500 metros, 5 quilómetros e mass start, e Miguel Bravo em mass start.



Patinadora do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, Jéssica Rodrigues sagrou-se, em 09 de fevereiro passado, campeã do Mundo júnior de patinagem de velocidade no gelo, na disciplina de mass start, em Collalbo, Itália, conquistando o primeiro título mundial para Portugal nos desportos de inverno.



Fausto Marreiros foi o último português a marcar presença na patinagem de velocidade olímpica, nos Jogos Nagano, em 1998, tendo terminado no 31.º lugar a prova dos 5.000 metros.

