Patinagem artítica. Adelina Sotnikova anuncia fim da carreira

"As competições fazem-me muita falta (...), mas a saúde não me permite continuar", disse a atleta de 23 anos que foi submetida a uma operação complexa à coluna vertebral, recentemente.



Em 2014, foi a primeira russa a sagrar-se campeã olímpica de patinagem artística, nos Jogos de Sochi, na Rússia.



Quatro vezes campeã da Rússia, Sotnikova terminou duas vezes em segundo lugar nos Campeonatos da Europa em 2013 e 2014, nos últimos quatro anos não participou em nenhuma competição, apenas em espetáculos no gelo.