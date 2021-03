Patrícia Mamona voa e conquista ouro na final do triplo salto

Patrícia conseguiu no primeiro salto a marca de 14,35 metros, no segundo 14,38 mts, terceiro 14,53 mts. e um novo recorde nacional, no quarto falha o ensaio, quinto 14,29 mts. e falha o último salto.







Patrícia Mamona tinha este sábado vencido a qualificação com um salto de 14,43 metros, a um centímetro do recorde nacional, e é a segunda europeia do ano.

A atleta nacional teve nesta final, como principal adversária a germanica Neele Eckhardt e a espanhola Ana Peleteiro, com um salto muito próximo de Mamona (14,52 metros).





Já a vice-campeã em 2019 a grega Paraskevi Papahristou, líder europeia, não conseguiu melhor que 14,31 metros.



Este resultado junta-se agora ao medalhado Pedro Pichardo, que conquistou a medalha de ouro no triplo salto





.