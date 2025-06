Patrícia Sampaio vai lutar pela medalha de bronze nos Mundiais de judo

Num combate que foi uma reedição da final dos Europeus em Podgorica, onde Patrícia Sampaio se sagrou campeã europeia, hoje foi a alemã a sair vencedora, ao pontuar com a vantagem mínima nos últimos 37 segundos.



Patrícia Sampaio, que estava ‘tapada’ com dois castigos, não teve tempo para recuperar, enquanto Olek aproveitou o tempo remanescente para ‘fugir’ ao combate, o que ainda lhe valeu também um ‘shido’.



Até às ‘meias’, a judoca portuguesa, bronze olímpica em Paris2024, venceu a croata Petrunjela Pavic (yuko), a sul-coreana Minju Kim (dois yuko) e a brasileira Karol Gimenes, num combate em que foi preciso prolongamento, com a portuguesa a marcar novo yuko.



No bloco das finais, que decorrerá a partir das 18:00 locais (17:00), Sampaio defrontará a chinesa Zhenzhao Ma, oponente que venceu já em duas ocasiões, a última das quais nos quartos de final dos Jogos Olímpicos de Paris2024.