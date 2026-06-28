Patrícia Silva aproxima-se do recorde de Carla Sacramento nos 800 metros

A atleta do Sporting chegava a Paris com 4.00,40 minutos como a sua melhor marca, conseguida já este ano e à qual retirou agora quase dois segundos, embora esteja ainda a mais de um segundo do recorde nacional, de 3.57,71, que pertence a Carla Sacramento desde agosto de 1998.



Patrícia Silva, de 26 anos, ficou no sétimo lugar em Paris, com Salomé Afonso a ser apenas 16.ª, em 4.06,36 minutos, longe do seu recorde pessoal, de 3.59,52, marca que fazia, até hoje, da atleta do Benfica a segunda portuguesa mais rápida de sempre na distância.



A britânica Georgia Hunter Bell venceu os 800 metros em 3.55,63 minutos, à frente da etíope Freweyni Hailu (3.55,92), com Agathe Guillemot a bater o recorde francês, com 3.56,24.



Nos 1.500 metros, Audrey Werro tornou-se a terceira atleta a descer dos 1.54 minutos, ao correr em 1.53,80 minutos, ficando apenas atrás das duas melhores marcas da história, conseguidas há mais de 70 anos, pela checa Jarmila Kratochvílová, que conseguiu 1.53,28 em 1951, e pela soviética Nadezhda Olizarenko, que fez 1.53,43 em 1953.



A dominicana Marileidy Paulino conseguiu a melhor marca mundial do ano nos 400 metros, com 48,48 segundos, tal como o canadiano Marco Arop nos 800, com 1.41,84 minutos.

