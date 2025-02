Patrícia Silva bate recorde nacional dos 800 metros em pista curta

A atleta do Sporting venceu, sem qualquer contestação, os 800 metros dos Nacionais de clubes ‘indoor’, em Pombal, com isso fixando um novo máximo de Portugal, fazendo cair uma marca que Sacramento havia logrado em 17 de fevereiro de 1995.



Em segundo lugar ficou Inês Cruz, do Estreito, com 2.10,86.



Há dois dias, Patrícia Silva havia conseguido marca de qualificação direta para os Europeus de pista curta de Apeldoorn, em março, nos 1.500 metros, com a quarta melhor marca nacional de sempre nessa distância (4.07,26).